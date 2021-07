Alessia Marcuzzi, la foto senza reggiseno su Instagram fa impazzire i social: «Mio marito mi ha detto “spogliati”»

Alessia Marcuzzi si spoglia e si fa immortalare su Instagram. La foto della conduttrice romana, che qualche tempo fa aveva annunciato il suo addio a Mediaset, ha subito fatto impazzire i suoi fan che hanno riempito i social di apprezzamenti. Nell'immagine, la Marcuzzi - in Sicilia in vacanza con il marito - è seduta su uno scoglio, con un "outfit" mozzafiato. Alessia mostra un topless da urlo e indossa solo un paio di slip. La conduttrice cinguetta maliziosa: «Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto “spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa” Non dirmelo due volte».

APPROFONDIMENTI INSTAGRAM Giulia Provvedi, incidente in spiaggia mentre scherza con la birra:...

Immediati i commenti dei fan: «Stupenda, una ventenne». E ancora: «La più bella di tutte». E c'è chi ci scherza su: «Un nobel subito a tuo marito, sei esplosiva». Tra i tanti complimenti, spunta anche qualche critica: «L'hai fatto perché l'ha fatto la Canalis?». E ancora: «L'hai copiata?». In ogni caso, in pochi minuti è boom di like.

© RIPRODUZIONE RISERVATA