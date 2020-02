Alessia Marcuzzi: «Ha ragione Elodie, se una donna è magra si può insultare. Anche questo è body-shaming»

«Vero Elodiedipa. Se una donna è formosa e ha qualche kg in più non si può GIUSTAMENTE dire nulla. Se una se una donna è magra, si può insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come ANORESSIA. È comunque #bodyshaming, no???». Lo scrive su twitter Alessia Marcuzzi, commentando l'arrabbiatura di Elodie alla quale Marco Masini, dietro le quinte del Teatro Ariston prima dell'esibizione della cantante, le ha ripetuto sorridendo «però devi mangiare».



in diretta su RadioDueSocialClub, ha raccontato cosa è successo dietro le quinte del Festival a pochi minuti da una sua esibizione.

È vero, Masini mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte

Mangia!

ha dichiarato la cantante, confermando la lite.

di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi. Sono ancora arrabbiata con lui, me l’ha detto 5 minuti prima di esibirmi, ero tesa

.

Elodie,”»,«Sono stanca

I commenti di Marco Masini sulla forma fisica di Elodie pochi minuti prima della sua esibizione a Sanremo sono alquanto fuori luogo e indelicati, pessimo. pic.twitter.com/NUxb4MrBwL — mari (@amaricord) February 19, 2020

