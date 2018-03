Alessia Marcuzzi, relax dall'Isola dei Famosi: spesa al supermercato con la figlia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’, che Leggo.it segue in diretta, col suo solito carico di polemiche che la conduttriceè chiamata, non senza difficoltà, a gestire.Per rilassarsi Alessia trascorre il tempo libero assieme ai suoi affetti ed è stata fotografata da “Vero” mentre fa compere al supermercato accompagnata dalla figlia mia, 6 anni, nata dalla sua passata relazione con Francesco Facchinetti.La Marcuzzi, attualmente sposata con Paolo Calabresi Marconi, ha un altro figlio, Tommaso, nato invece dalla sua love story col calciatore Simone Inzaghi.