Il selfie senza trucco (e in tuta) di Alessia Marcuzzi: così la conduttrice si mostra al naturale

Alessia Marcuzzi è molto attiva sul proprio profilo Instagram: tutti i giorni posta storie o immagini che mostrano ai suoi follower cosa sta facendo, i suoi progetti lavorativi o come trascorre le vacanze. Alessia Marcuzzi ha poi, sempre detto che secondo lei i social sono utili per veicolare il messaggio che la normalità e l'essere se stessi è la cosa migliore. Proprio per questo ha pubblicato la sua ultima storia su Instagram.

La storia Instagram di Alessia Marcuzzi

Nell'ultima storia Instagram che Alessia Marcuzzi ha postato sul proprio profilo, si mostra in tuta e senza trucco. La conduttrice indossa una maglietta bianca ed è pettinata con uno chignon alto. Alessia non indossa un filo di trucco e sorride guardando l'obiettivo. Secondo la conduttrice mostrarsi per ciò che si è, è una delle cose migliori che una persona possa fare e proprio per questo non teme il giudizio della gente. Gli hater hanno spesso criticato Alessia per le sue gambe, ma lei sembra non averci mai fatto caso e proprio durante la presentazione del suo show "Boomerissima", si è alzata e ha detto: «Ecco queste sono le mie gambe, saranno brutte e storte ma a me piacciono così».

Il successo di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, sul proprio profilo Instagram conta cinque milioni e mezzo di follower. Il suo show "Boomerissima" ha riscosso moltissimo successo e il format (Boomer contro Millennial) è davvero piaciuto ai telespettatori che ogni martedì (quando la trasmissione andava in onda) commentavano sui social.