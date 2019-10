Alessia Marcuzzi: «Sono improvvisamente incinta...» Ma la colpa è di Mara Venier

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono improvvisamente incinta...». Alessia Marcuzzi posa su Instagram mostrando una presunta pancia più abbondante del solito. La colpa è di Mara Venier. Ma non c'è nessuna gravidanza in vista per la showgirl. Il motivo di questa "abbondanza" è la cucina della presentatrice di Domenica In. La Marcuzzi è infatti reduce da una cena a casa di Mara Venier.«Dopo essere tornati da casa di Mara ho una sensazione di lieve pesantezza perché si mangia troppo bene... Quella pasta...», dice ripensando al ricco menù offerto dalla padrona di casa: spaghetti, mozzarelline, straccetti. Il tutto, annaffiato da una bottiglia di Bonarda.