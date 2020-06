Alessia Marcuzzi, paura per la conduttrice: incidente in strada mentre era a passeggio col cane

Alessia Marcuzzi, incidente in strada mentre era a passeggio col cane. Brutta avventura per la conduttrice Mediaset. Alessia Marcuzzi è caduta in strada mentre era fuori con il barboncino Brownie, riportando un infortunio al piede. È lei stessa a raccontarlo sulle storie di Instagram.

«Sono caduta come una polla lessa - spiega autoironica -. Un po' di ghiaccio, ma la caviglia è salva». La conduttrice posta poi una foto in cui è ritratta sul letto con il piede fasciato. I fan sono con lei: «Forza Alessia».

