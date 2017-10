Alessia Fabiani di nuovo single: «Perchè l'amore con Fabrizio è finito»

Buongiorno! #mondaybastard #forza #workout #allenamento #alessiafabiani Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_) in data: 16 Ott 2017 alle ore 00:55 PDT

ROMA – Finito l’amore perL’ex letterina di “Passaparola”, ora attrice teatrale, ha infatti messo fine alla sua relazione con il ristoratore Fabrizio Cherubini, da cui sono nati i gemelli Kim e Keira, 5 anni a novembre. Adesso Alessia si dedica al palco e suoi piccoli: “Viviamo in simbiosi – ha spiegato la Fabiani a “Novella2000” - sono molto legata a loro e loro, ovviamente, sono molto legati a me. Sono il mio amore più grande. Con me condividono tutto, gioie e dolori.Se non li ho accanto mi manca l'aria. Il teatro è arrivato in un momento bello, confacente ai miei impegni di mamma. Quando lavoro a Roma sono molto serena perché riesco a conciliare tutto. I bambini tra l'altro assorbono ogni emozione. Essere realizzata fa sì che assorbano il meglio”.