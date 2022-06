Alessandro Matri e Federica Nargi, il trasloco a Milano: «Roma ci mancherà tanto»

Alessandro Matri e Federica Nargi cambiano città. L’ex velina di Striscia la Notizia, con alcune Stories Instagram, ha spiegato che a breve traslocherà con tutta la famiglia, trasferendo a Milano. Negli ultimi anni l’ex calciatore del Milan e della Juventus e la showgirl, assieme alle figlie Sofia e Beatrice (5 e 3 anni), hanno vissuto a Roma per lavoro. E ora, invece, torneranno a Milano, e Federica si mostra già nostalgica.

Su Instagram, Nargi ha raccontato che a Roma ha molti affetti e amici e che se avesse potuto decidere senza avere alcun vincolo avrebbe preferito continuare a vivere lì. A Milano ormai la casa è stata acquistata e a breve ci sarà il trasloco. In estate però, la coppia farà tappa a Formentera,per la consueta vacanza di tutti gli anni con la famiglia e gli amici. Sempre su Instagram , Federica ha anche allontanato i rumors su una terza gravidanza. Con una battuta ha spiegato che non c’è alcun bebè in arrivo.

