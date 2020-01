Alessandra Amoroso single e nuovo look, addio a Stefano Settepani: «Motivi che non devo esplicitare»

Ultimo aggiornamento: 19:09

Alla fine è arrivata la conferma ufficiale, Alessandra Amoroso e lo storico fidanzato Stefano Settepani si sono lasciati. Da tempo circolavano voci sulla coppia, ma ora è arrivata la stessa cantante, nata artisticamente nel programma “Amici” di Maria De Filippi, a dare l’annuncio attraverso i social.In un post nelle stories di Instagram ha scritto: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese, per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo. L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.I motivi dell’addio son ancora misteriosi, anche se i beninformati parlano di divergenze sui piani futuri, con Alessandra che spingeva per le nozze mentre lui (già papà di sue figli) era più concentrato sul lavoro. Subito dopo però la amoroso ha voluto rinnovare il suo look e, sempre dal social, ha condiviso uno scatto che la vede con la chioma di colore grigio: “Perché io vivo a colori – ha scritto nella didascalia - rido e me ne frego!”.