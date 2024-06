Alena Seredova: «Non pubblico più foto in bikini, mi hanno detto che sono un barile, grassa e vecchia»

Mentre Alena Seredova ha accettato che il suo corpo cambiasse dopo la terza gravidanza, pare che lo stesso non siano riusciti a fare i suoi follower, che sui social non sono riusciti a evitare apprezzamenti poco lusinghieri sul fisico della modella 46enne. Su Instagram la Seredova ha spiegato che proprio a causa dei commenti di alcuni hater, arrivati dopo l'ultimo parto, ha deciso di non pubblicare più foto in bikini: «Mi hanno detto che sono un barile, grassa e vecchia», ha spiegato rispondendo alle domande dei fan.

Le foto in bikini

Alena Seredova è sposata con Alessandro Nasi dal giugno 2023, ma fanno coppia fissa dal 2015 e nel 2020 hanno avuto una figlia, Vivienne. Proprio al termine della gravidanza, ha svelato la modella rispondendo a un box domande dedicato ai fan di Instagram, si è trovata a fare i conti con commenti sgradevoli da parte degli hater. In particolare, le hanno chiesto per quale motivo non pubblicasse da tempo foto in costume da bagno. «Dopo che mi hanno detto in ogni modo che sono un barile, che sono grassa e vecchia, mi metto in bikini? Ma va… No no, il mio fantastico corpo lo nascondo», ha risposto Alena. Il discorso sul corpo è poi andato avanti quando le hanno chiesto se si sentisse bene con la sua forma fisica: «Nì. Non posso vivere in palestra per provare ad essere soddisfatta a 46 anni…A venti anni avevo un fisico pazzesco e non me ne rendevo conto, poi ho fatto tre figli. So che c'è un prezzo da pagare. Ho 46 anni, è un problema che tocca tutte noi. Non è stato piacevole leggere certi commenti».

Il sesso con Alessandro Nasi

Tra le domande non è mancata qualche indicazione sulla vita sessuale con Alessandro Nasi. «Se faccio sesso? No guarda, leggo i giornali e basta. Ragazzi... Ogni tanto, dai», ha risposto la modella ai più curiosi della sua vita sotto alle lenzuola.