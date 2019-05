Alena Seredova innamorata: Alessandro Nasi? Aspetto la proposta di matrimonio...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la fine del suocon Gigi Buffon, oggi compagno della conduttrice di Sky sport Ilaria D’Amico,ha ritrovato l’amore a fianco del manager Fiat. La relazione va a gonfie vele e la modella ceca sarebbe anche pronta al matrimonio.Lui l’ha aspettato sin quando lei non è stata pronta: “E’ stato un uomo straordinario, ha avuto tantissima pazienza – ha spiegato in un’intervista a “Diva e donna” - e ha capito che aveva bisogno dei miei spazi e dei miei tempi per poter “mollare il freno a mano”. Non ha mai spinto sull'acceleratore ha aspettato che io fossi davvero pronta per fare il suo primo passo. È sempre stato presente, ma con discrezione e quando avevo bisogno di lui, lui era lì, pronto a tenermi la mano e a darmi un supporto, ma senza mai essere invadente, ha saputo aspettare con grande intelligenza”.Ora sarebbe pronta alle nozze: “Adesso non saprei proprio come rispondere; la cosa più importante è che in questo momento stiamo davvero bene, stiamo costruendo una bellissima famiglia e siamo riusciti a creare qualcosa di unico e magico, La verità è che la "proposta" dovrebbe arrivare da lui, non posso fare mica tutto io, quindi se arrivasse perché no, magari direi anche di sì”.