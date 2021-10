Alena Seredova si emoziona per il primo giorno di asilo nido della figlia Vivienne Charlotte

Emozioni nuove, emozioni diverse. Alena Seredova è emozionata: è il primo giorno di asilo nido per la figlia Vivienne Charlotte. Sul social l’ex moglie di Gigi Buffon pubblica una foto che la ritrae con la piccola terzogenita. La bimba è favolosa con il suo completino sportivo tutto nei toni del beige e panna e con il suo zainetto in morbido tessuto con su scritto “My first bag”. Anche la 43enne indossa abiti casual con gli stessi colori. Ha in capelli raccolti in una coda, sorride felice. "Primo giorno anche per Vivi #jesle #nido #ciaomamma #ciaopapi”, scrive.

Vivienne Charlotte ha compiuto un anno lo scorso 19 maggio: ora è tempo di nido. Ad accompagnarla non c’è solo la madre: Alessandro Nasi, papà orgoglioso della sua bambina, è accanto a lei. Sarà necessario fare il classico inserimento, per far sì che la pargoletta non risenta troppo del distacco dai genitori. Ma tutto avverrà con calma e, soprattutto, con tanta serenità.

