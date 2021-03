Aldo Montano felice e di nuovo papà, è nato il secondo figlio Mario: «La medaglia più bella»

Cin cin, brindisi e tanta gioia. Aldo Montano è diventato di nuovo papà. Aldo Montano ha dato l’annuncio dal social della nascita del suo secondo figlio dopo Olympia, Mario: “Sei la nostra medaglia più bella! – ha scritto con gioia Aldo su Instagram - E perché no la nostra ciliegina sulla torta!!”.

ALDO MONTANO PAPA' BIS, E' NATO IL FIGLIO MARIO

Aldo Montano dal suo account social ha condiviso uno scatto che lo vede assieme alla moglie Olga Palchina e il piccolo Mario, mentre mangiano un dolce sul letto d’ospedale: “Ti sei fatto attendere ma finalmente ieri sera sei arrivato! – ha scritto sul social Aldo Montano per la nascita del suo secondo figlio - Sei già molto coraggioso perché hai deciso di venire al mondo in un momento storico così difficile per tutti noi, ma d’altronde le cose facili non ci sono mai piaciute ..... benvenuto Mario , insieme alla tua sorellina e alla nostra mamma speciale @kissed_god , sei la nostra medaglia più bella! E perché no la nostra ciliegina sulla torta !! #neonati #bambini #baby #gravidanza #newborn #mamma #instamamme #neonato #mammeitaliane #papà #fathersday #kids #dolceattesa #nascita #bimbi #neomamma #love #famiglia #genitori #maternit #handmade #pancione #mammesocial #neomamme #mammeinattesa #aspettandote #family #newbornphotography #bhfyp”.

