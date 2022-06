Matano, oggi le nozze con Riccardo: «Da giovane avevo successo con le ragazze». Ecco chi celebra

Si sposeranno oggi dopo 15 anni che stanno insieme. A celebrare l'amore tra il giornalista Rai Alberto Matano e il suo compagno, l'avvocato Riccardo Mannino, l'amica del cuore Mara Venier. La cerimonia si svolgerà al resort Colonna a Labico. Riccardo è arrivato come un fulmine a ciel sereno: «Tutto, nella mia vita, si è stabilizzato - racconta Matano in un'intervista al Corriere della Sera - All’inizio ho avuto una vita eterosessuale, avevo successo con le ragazze. A 24 anni ho interrotto una storia d’amore. Capivo che dentro di me c’era altro, che dovevo esplorarmi, capirmi. Per dieci anni sono stato irrequieto.».



«Sono quindici anni che stiamo insieme. Durante una cena, un paio di mesi fa, Mara, la nostra amica del cuore che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo. Riccardo ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento. Poi, nel fine settimana, sono entrato in crisi. Ho pensato a tutto quello che ci circondava, alla dimensione esterna di qualcosa che ci riguardava così privatamente. La sera, a casa, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso che sì, era la cosa giusta da fare. Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale».

Per la famiglia di Matano, Riccardo è un quarto figlio: «All’inizio erano disorientati. Io sentivo il bisogno di condividere con loro questo mio travaglio. Una sera ho deciso. Sono tornato a casa, ho spento la televisione che stavano vedendo e gli ho detto che volevo parlargli. Per loro non è stato semplice. Oggi due cose mi fanno davvero felice: lo sguardo di Riccardo e la partecipazione serena dei miei genitori a questo momento».

Il giornalista si dice commosso dall'affetto della gente:«Siamo travolti dall’affetto di persone che capiscono che siamo due anime che si sono cercate e trovate. Due persone che si amano. Tutto qui. Ed è bello».

© RIPRODUZIONE RISERVATA