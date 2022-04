Alba Parietti ha trovato l'amore: paparazzata col nuovo fidanzato, ecco chi è

Nuovo amore per Alba Parietti. La showgirl 60enne è stata paparazzata dalla rivista Chi mentre si scambia tenere effusioni con un misterioso lui, insieme al quale appare molto felice. Reduce dall’avventura al Cantante Mascherato, Alba, che da tempo si professa felicemente single, ora sembra aver ritrovato la serenità accanto ad un uomo. La 60enne è stata beccata da Chi al fianco di un misterioso uomo, evidentemente non appartenente al mondo dello spettacolo. Dalle foto si vedono i due per strada mentre camminano insieme, si stringono e si scambiano baci.

Secondo il settimanale la nuova fiamma della Parietti, l’avrebbe raggiunta a sorpresa da Roma a Milano in treno per passare un weekend insieme. La 60enne lo avrebbe atteso alla stazione e insieme avrebbero raggiunto la sua villa, dove avrebbero trascorso almeno un giorno.

Ma, nonostante le immagini, a quanto pare Alba descrive alle persone a lei vicine il legame come un’amicizia. Ma chi è l’uomo in questione? Secondo il settimanale il suo nome è Fabio, sembra coetaneo della Parietti e, a quanto pare, ha alle spalle una carriera importante. Secondo "Chi" la liaison sarebbe nata da molto poco e che i due starebbero cercando di tenerla lontano dai riflettori. Inoltre, Fabio avrebbe già incontrato il figlio di Alba, Francesco Oppini, segno che non si tratta magari di un semplice flirt ma di qualcosa di più serio. I due si sarebbero incontrati per caso e tra loro sarebbe scoppiato vero e proprio colpo di fulmine.

