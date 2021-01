Alba Parietti scoppia in lacrime durante l'intervista a Domenica In: «Non c'è più...». Mara Venier commossa

Alba Parietti in lacrime durante l'intervista a Domenica In: «Non c'è più...». Mara Venier commossa. Oggi, la conduttrice è stata ospite nel salotto di Rai1 per parlare del suo libro "La cacciatrice di narcisi. Mai dare soddisfazione agli stronzi". Ma durante il colloquio con Mara Venier, Alba Parietti si è sciolta in lacrime.

APPROFONDIMENTI SORPRESA Maurizio Costanzo: «Al 2021 chiedo di vivere. Il covid mi fa...

Durante l'intervista, parte un video in ricordo di Giuseppe Lanza di Scalea, ex fidanzato storico di Alba Parietti. Guardando le immagini, lei si commuove fino alle lacrime, poi lo ricorda così: «Ho grande rispetto della compagna di Giuseppe e di sua moglie. Ma è stato un grande amore. Era un punto di riferimento, mi rendeva tranquilla».

Poi, Alba passa a parlare del suo libro e racconta ironica: «Una volta ho picchiato un mio ex narcisista con una rivista di gossip. Le donne non vanno toccate neanche con un fiore, gli uomini vanno picchiati con i giornali. Fanno solo rumore e si spaventano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA