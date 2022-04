Alba Parietti ha un nuovo amore: ecco chi è Fabio Adami, il misterioso fidanzato

Alba Parietti è di nuovo innamorata. Dopo anni da "single" la conduttrice è stata immortalata nelle strade di Roma con un uomo. Ma chi è? Si tratta di Fabio Adami, 55 anni, e di lui si sa pochissimo. Parietti è stata ospite oggi alla trasmissione "Oggi è un altro giorno" con Serena Bortone su Rai 1 insieme al figlio Francesco Oppini e all'ex-marito Franco in collegamento.

Chi è Fabio Adami, il nuovo fidanzato di Alba Parietti

Il nuovo amore di Alba Parietti è Fabio Adami, ha 55 anni e due figli ed è un manager romano di 55 anni che lavora da diverso tempo per l’area vendite di Poste Italiane. Di lui si sa solo che ha un carattere serio e riservato. La scintilla tra Alba e Fabio è scoccata durante una cena tra amici in comune e da lì è iniziata una frequentazione che è stata sempre stata tenuta lontana dai riflettori. Fino a quando i due non sono stati visti scambiarsi effusioni al centro di roma. Stavolta, dopo anni "single" la presentatrice farebbe sul serio: secondo alcune fonti Alba avrebbe già presentato Fabio a suo figlio. Da ciò che si deduce dai suoi profili social, Adami sembra essere padre di una ragazza e di un bambino più piccolo di nome Filippo.

Alba Parietti era single da diversi anni

Dopo il matrimonio con Franco Oppini, finito nel 1997 e da cui è nato il figlio Francesco, Alba ha avuto per 5 anni una relazione con il docente universitario Stefano Bonaga. Successivamente ha avuto una storia con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea e poi dal 2010 al 2014 ha avuto al suo fianco Cristiano De Andrè. Dopo il 2014 però non ci sono stati altri uomini in grado di far breccia nel cuore della showgirl che ha sempre ribadito di essere felice da single e di amare la propria indipendenza. Certo le occasioni non le sono mancate, come racconta lei stessa: "Mi ronza intorno una marea di gente, uomini molto giovani ma anche qualche vecchio marpione della mia età. Mi diverto a farmi corteggiare" dice. Con tutti gli ex compagni ha mantenuto un rapporto di amicizia "è stato meglio così".

