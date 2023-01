Alba Parietti e Fabio Adami: «Sono molto gelosa, da quando sta con me gli hanno chiesto l'amicizia 5mila donne»

Alba Parietti e Fabio Adami sono fidanzati da dieci mesi. Lui è un manager di Poste italiane, lei è uno dei volti più conosciuti della tv italiana. Hanno cinque anni di differenza (lei è più grande). Si sono conosciuti in terno il 23 marzo 2022, in treno. «Io ho vissuto in India e in Kenya fino ai 18 anni, mio padre lavorava per Alitalia. Quando sono tornato a Roma nella mia compagnia c’era un amico che lavorava a Telemontecarlo e tutti lo supplicavamo di farci conoscere Alba Parietti, nel periodo di massimo splendore sullo sgabello di Galagoal. Finché un giorno arrivò con una foto in bianco e nero con l’autografo e la scritta: a Fabio», racconta lui al Corriere della Sera.





Quel giorno scattò un colpo di fulmine: scappai via. «Non appena salii sulla macchina che mi aspettava fuori, gli mandai un messaggio - racconta Alba - "Sarei curiosa di vedere l’altra metà della faccia". Aggiunsi la faccina con la mascherina e firmai A.P.».

Le litigate e la gelosia



Da quel giorno ci sono stati incontri, cene, e si sono dati il primo bacio; tre mesi dopo vivevano già insieme. Litigate? «È successo poco, forse quattro volte in tutto - racconta Alba - Ma quando succede, ecco, lui da Principe Azzurro si trasforma nel Libanese della Banda della Magliana. E, devo ammettere, lo trovo ancora più sexy». La prima: per il titolo di un giornale. «Al lavoro mi avevano massacrato! - spiega Adani - Sono una persona riservatissima. Quando due mondi lontani come i nostri si incrociano, c’è bisogno di un punto di equilibro».



Chi è più geloso? Alba: «Io. Perché vedo come lo guardano le altre. Da quando sta con me gli hanno chiesto di seguirlo su Instagram cinquemila donne». Fabio: «Prima avevo un profilo aperto, limitato alla mia cerchia di amici... Comunque il suo nome è anche la sua garanzia. Si immagina se uscissi con qualcun’altra in quanto lo scoprirebbe?».