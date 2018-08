Alba Parietti: «Se il pallone in tv è donna, merito delle mie gambe accavallate»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha una personalità così forte, dominante, che perfino gli uomini hanno paura di lei. Televisivamente parlando, ovviamente. Perché sono pochi i maschietti a cui non piace vedere l’Alba. Da vicino, soprattutto. È stata la prima, proprio in virtù della sua forza, a buttare giù con una spallata il muro che divideva le donne dal calcio. In tempi in cui il pallone rotolava ben lontano dalle conduttrici.«Diciamo che è stata una scommessa improbabile vinta. Andavo contro la corazzata di Aldo Biscardi, eppure hanno deciso di mettere una bella ragazza seduta su uno sgabello da bar, a troneggiare, parlando di calcio».«Macché. Un argomento del quale non sapevo nulla. Per fortuna mi aiutava Paola Ferrari, lei sì che capisce di calcio, a spiegarmi quello che avrei dovuto sapere».«Il mio carattere dominante è stato vincente. Fingevo di sapere tutto ma in realtà non sapevo un tubo. Un grande bluff il mio. Un paio di giri di gambe accavallate e mischiavo le carte. Un po’ come facevo al liceo con i professori».«Avevamo poco più di 20 anni. Ci siamo conosciute a Sanremo. Io ero incinta e avevo un cane. Lei che adora i cani si avvicinò a me e diventammo sorelle».«Sì. Tra l’altro sono stata io a farle conoscere il marito Marco De Benedetti. In famiglia di lui erano preoccupati perché restasse uno scapolone. Mi chiesero di presentarle qualche amica. E con Paola fu amore a prima vista. Si sposarono subito a Ginevra e io feci la testimone di nozze».«È simpatica, ha grande personalità, la tv la conosce molto bene. Quando ci incontriamo in treno ci facciamo delle belle chiacchierate».«Che carina. Però non deve dire da piccolina, altrimenti pensano che io sia vecchia. Diciamo che loro sono molto più preparate di me. Tuttavia grazie alla mia personalità dominante, e alla mentalità da maschio, che loro si ritrovano la strada spianata. La mia spallata ha fatto cadere le barriere. E da allora è cambiata la passione per il calcio da parte delle donne, al punto che oggi sono diventate protagoniste».«Tutte le mie amiche. Ammiro Mara Venier e sono contento sia tornata a Domenica In. Se fossi stata il direttore di Raiuno avrei l’avrei deciso da tempo. Per Mara la domenica pomeriggio è la morte sua. Ovviamente, in senso buono. Ammiro Barbara d’Urso, seppure non condivido la visione che ha della tv. Mi piace la sua tenacia. Da vera napoletana se ne frega di tutto e tutti».«Luciana Littizzetto è bravissima. Stimo molto il suo lato umano. Virginia Raffaele possiede un talento al di sopra di tutti. Ha qualità speciali. Quando la vedo, è talmente brava che mi viene voglia di ritirarmi. Poi ritengo di una spanna superiore Milena Gabanelli. Donna coraggiosa. Ho grande ammirazione per Lilli Gruber. La trovo straordinaria».«Qualche serie tv. Fazio. I programmi di approfondimento e i talk, quasi tutti».«Michele Santoro. È il più grande giornalista italiano. Per tanti anni sono stata amica di Bruno Vespa, poi però non ci siamo più capiti. Comunque rimango molto legata a lui. Trovo bravo Chiambretti. Anche Carlo Conti nel suo genere».«Li guardo ma non li farei mai».«È molto brava e credo che anche lei mi stimi. Quando ho partecipato a Ballando mi hanno riportato spesso i suoi complimenti. Tuttavia mi sono sempre chiesta come mai non mi abbia mai portato a lavorare con lei».«Raramente. Chissà che cosa c’è che di me non le va. Forse per un problema di ingombro. Eppure abbiamo due personalità dominanti. Lei in modo passivo, io in senso attivo. Non sarebbe male vederci insieme».«Da settembre, come ripartono i programmi d’autunno. A meno che qualcuno non s’inventi un’altra epurazione. A riguardo, mi sembra di aver già dato. Ho dei progetti per un mio programma. Mi rivedrete presto, state certi».