Alba Parietti compie gli anni. E sono 60: un party super, un abito sensuale e tanta allegria

Alba Parietti per i 60 anni, che compie oggi, 2 luglio, si regala un mega party a tema “I am what I am” a Milano. Le foto della festa raccontano una notte da fiaba, unica e speciale. Per la sua serata in cui celebra un compleanno importante, sceglie un sensuale abito nero con paillettes firmato Versace: è strepitosa.

Alba completa il suo outfit con un paio di décolleté con il tacco a spillo, orecchini pendenti e bracciali Ferrum. Tornata alla vacanza a Ibiza, l’isola più ‘in’ delle Baleari, Alba organizza una cena con balli e canti al ristorante Marro Fisheria. Come tema sceglie #iamwhatiam, la Parietti da riferimento alla alla celebre canzone di Gloria Gaynor, colonna sonora del film “La Cage aux Folles”. E’ per questa ragione che alla festa invita anche delle irresistibili drag queen.

Ultimo aggiornamento: 15:21

