Alanis Morissette mamma per le terza volta a 45 anni «Ecco a voi Winter»

Grande gioia perdiventataper la terza volta con la nascita del figlio. Il piccolo è venuto alla luce lo scorso 8 agosto, ma la cantante ha deciso di rendere l’evento pubblico solo qualche ora fa con un tenero post dal suo account instagram.Nel post c’è la foto del figlio, Winter Mercy Morissette Treadway, che dorme sotto una coperta accarezzato dalla mamma, accompagnato dalla didascalia: “E’ qui. Winter Mercy Morissette-Treadway. #8/8/19 #Tutta la vita ho sognato di amare voi tre”.La cantante, 45 anni, si è sposata nel 2010 con il rapper Mario Treadway, conosciuto come Souleye, dal quale ha avuto Evre Imre, 7 anni, e Onyx Solace, 3. A marzo di quest’anno ha annunciato di essere incinta postando una foto che la ritraeva con il pancione, e a giugno a raccontato le difficoltà affrontate per rimanere incinta per la terza volta.