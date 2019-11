Yari Carrisi, le parole inaspettate per la sorella Ylenia: «Lei è viva. Perché devo seppellirla?». Il figlio di Al Bano e Romina Power è tornato a parlare della sorella scomparsa il primo gennaio 1994. Una feriti ancora aperta nella famiglia Carrisi.

Al Maurizio Costanzo Show , Yari ha ricordato Ylenia con una dichiarazione inaspettata: «Non ho mai avuto nessun tipo di prova al contrario. Perché devo seppellire mia sorella? Io sono sicuro sia viva e comunque vivrà per sempre. Era una luce straordinaria, ha alzato il livello umano nei miei occhi. È stato impossibile per me trovare una persona che fosse alla sua altezza, che mi ispirasse così tanto».

Anche mamma Romina Power non ha mai perso la speranza di ritrovarla, lanciando anche recentemente un appello su Twitter .

