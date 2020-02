Loredana Lecciso raggiante da Barbara D'Urso: «Con Al Bano oggi sono felice»

Loredana Lecciso e Al Bano. Se ne parla da Barbara D'Urso. Un nuovo amore per Loredana Lecciso? No un amore decisamente testato ma comunque ben vivo. La showgirl si racconta a Domenica Live, dopo aver confessato a un magazine che la passione con Al Bano non si è mai spenta.

Le primissime parole di Loredana Lecciso però non sono per il marito ma per Morgan - dopo l’intervento in studio della madre - che definisce un «genio della musica», chiedendo anche un applauso dal pubblico.

Si ripercorrono poi anni di gossip, dichiarazioni, interviste, botta-e-risposta a distanza tra la Lecciso e Romina Power. Fino ad arrivare alla felicità di oggi.

«Ringrazio Alfonso Signorini per avermi fatto esprimere un momento mio sentimentale vero - dice Loredana - Certamente sono radiosa per la mia serenità, che in questo momento è forte e presente. Ho sempre tifato per Al Bano e lo farò sempre. Avverto l’esigenza di nutrirmi di lui e del suo buonsenso. E delle sue energie positive».

Barbara D’Urso sottolinea più volte la passione fisica, lascia in sospeso qualche doppio senso. Loredana Lecciso non cade nel gioco. La conduttrice ricorda che due anni fa la coppia si era lasciata.

«Io e Al Bano abbiamo iniziato una bellissima storia d’amore - afferma la showgirl - ci tengo a precisare che ho iniziato la mia storia con un uomo libero. Io ero libera, lui era libero. A me fa soffrire a volte quando leggo in rete alcune frasi... sai quando uno non trova la verità, fa fatica... Ci tengo quindi a sottolineare che era assolutamente libero per sua scelta e soprattutto per scelta della sua ex moglie. Ha subito una separazione. Dopo di ciò, sono arrivata io. Tra noi è iniziata una storia bellissima. Dopo ci sono stati momenti di alto e di basso che non riguardano terze persone e che abbiamo vissuto sempre in modo molto dignitoso. Al Bano sarà per sempre nel mio cuore».

Barbara D’Urso cerca anche di sapere del primo bacio della coppia.

«Era il 2000, tra febbraio e marzo, la mimosa era in fiore - ricorda Loredana - Eravamo su una barchetta, è stato un momento molto bello. Non avevo dubbi. Al Bano è una persona molto schiva, non amerebbe questi dettagli, però devo dirti che è stato molto bello, ho amato Al Bano da subito per il suo modo di porsi e di fare, per la sua grande sensibilità. Il primo bacio è stato molto bello, te lo suggerisco per un tuo prossimo fidanzato, bellissimo».

