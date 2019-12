Aida Yespica disperata: «Ho perso tutti i soldi e il mio ex non mi fa vedere nostro figlio»

Aida Yespica scoppia a piangere a Verissimo: «Ho perso tutti i soldi e il mio ex non mi fa vedere nostro figlio». Oggi, la showgirl venezuelana è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha raccontato il momento che sta vivendo.

Ecco le parole di Aida Yespica: «Prima mio figlio viveva con me. Poi a causa di una truffa, ho perso tutti i soldi e per un po' nostro figlio è andato a vivere dal padre a Miami. Andavo a trovarlo ogni mese. Ma da marzo è iniziato il calvario. Sto aspettando il passaporto nuovo e mi è scaduto il visto americano. Non vedo mio figlio da quattro mesi».

E conclude: «Pochi giorni fa, mio figlio è venuto in Italia con il padre, ma me lo ha lasciato solo 4 ore. Matteo Ferrari mi ha detto di non chiedere extra... Un po' di cuore, sono a pezzi».

