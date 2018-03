Aida Yespica, fuga d'amore ai Caraibi col commercialista Matteo Cavalli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTIGUA – Fuga d’amore per. Dopo aver lasciato il suo fidanzato all’uscita dal Grande Fratello Vip (puntualmente raccontato da Leggo.it ) dove sembrava essere molto vicino a Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, la bella showgirl venezuelana è partita alla volta dei Caraibi assieme alla sua nuova fiammaIl fortunato, come svela “Chi”, in edicola domani, è, ilche segue gli affari economici di Aida.