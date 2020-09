Adriana Volpe e il marito Roberto Parli, lite in strada il primo giorno di scuola di Gisele

Per Adriana Volpe e Roberto Parli una piccola discussione per strada. L’occasione dell'incontro fra Adriana Volpe e il marito è stato il primo giorno di scuola della figlia Gisele, ma qualcosa deve essere andato storto.

Adriana Volpe conduce “Ogni Mattina” su TV8 e per gli impegni di lavoro si è trasferita a Milano assieme alla figlia. In occasione del primo giorno di scuola di Gisele è arrivato direttamente da Montecarlo il padre Roberto Parli, ma la riunione di famiglia probabilmente non è andata come previsto.

Davanti alla scuola infatti fra i due, come mostrano le foto pubblicate da “Chi”, è scoppiata una piccola bagarre, con Adriana molto tesa e Roberto che alla fine se ne va via corrucciato.

Probabilmente una piccola discussione passeggera, anche se da tempo si parla di crisi di coppia e le prime avvisaglia risalgono alla partecipazione di Adriana alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

