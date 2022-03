Abramovich, la fidanzata segreta dell'oligarca russo ha origini ucraine: chi è Alexandra Korendyuk

Giovanissima, misteriosa e di una bellezza straordinaria. L'attrice 25enne Alexandra Korendyuk è la nuova fiamma dell'oligarca russo Roman Abramovich, 55 anni. E - stando a quanto dicono alcune fonti - la sua famiglia ha origini ucraine. Dopo le sanzioni che in questi giorni hanno colpito il patrimonio del multimiliardario russo proprietario del Chelsea Fc a causa della guerra in Ucraina, le indiscrezioni circa la love story tornano a far parlare del settimo uomo più ricco della Russia. A rivelarla è stata la giornalista russa di gossip Bozhena Rynska.

Chi è Alexandra Korendyuk, la misteriosa bionda che ha stregato Abramovich

Le prime indiscrezioni sulla relazione risalgono a ottobre scorso, ma della giovanissima che ha stregato il cuore del multimilionario russo si sa poco e niente, non a caso alcuni report la indicano come una ragazza dallo stule di vita "riservato". Secondo quanto riportato dal Sun, la giovane è un'imprenditrice musicale, fondatrice dell'Institute of Music Initiatives, che supporta i musicisti emergenti. La ragazza è anche apparsa nel piccolo schermo in Russia, interpretando la parte di una hostess in una serie tv è apparsa nello show russo "You're All P***ing Me Off". Alcuni esperti hanno affermato che il suo cognome indica che ha radici familiari ucraine. «E' ironico che Abramovich sia legato a una donna di origini ucraine proprio mentre è stato sanzionato a causa della guerra e dei suoi legami con Putin» ha commentato una fonte riportata dal Sun, che ha aggiunto «È facile capire cosa abbia visto in lei, questa è una relazione che dura da un anno».

Abramovich, la vita privata dell'oligarca con 3 mogli e 8 figli

Roman Abramovich è considerato uno degli uomini più ricchi della Russia si è sposato tre volte e ha ben 8 figli. Le prime nozze sono state con Olga Yurevna Lysova, dal 1987 al 1990. L'anno dopo, nel 1991 ha sposato Irina Malandina, hostess di una compagnia aerea e di umili origini, diventata poi la madre di cinque dei suoi figli. Dopo il divorzio del 2007, si stima che la donna abbbia incassato circa 6 miliardi, e lui gi abbia trasferito almeno tre proprietà nel West Sussex e a Londra. Dal 2008 al 2017 c'è stata la relazione con l'imprenditrice e collezionista d'arte russo-americana Dasha Zhukova, da cui ha avuto tre figli. Nel 2018 alcune voci hanno confermato che il milionario era innamorato della ballerina russa Diana Vishneva di 45 anni: avrebbe addirittura usato il suo Boeing 767-33AER privato per volare nella remota Perm, negli Urali per incontrarla. Voci smentite dal portavoce di Abramovich e dalla donna, che è sposata e ha anche avuto successivamente un figlio. Tra i figli di Abramovich è tornata recentemente alla ribalta Sofia, 27 anni, che ha pubblicato un messaggio contro la guerra su Instagram: "La propaganda più grande e di maggior successo del Cremlino è che la maggior parte dei russi sta con Putin".

Abramovich, lo Yacht in Montenegro e il giallo: dove si trova ora?

Abramovich ha dozzine di proprietà nel Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Francia e Israele.La sua proprietà più preziosa a Londra è una villa con 15 camere da letto a Kensington, vicino all'ambasciata russa e del valore di 150 milioni di sterline. Ha anche un attico di tre piani nella Chelsea Waterfront Tower, che si affaccia sullo Stamford Bridge e nel 2018 gli è costato 30 milioni di sterline. Nonostante sia al centro del gossip per le sue relazioni e per i sequestri ai suoi beni, al momento il Tycoon ha fatto perdere le sue tracce. Il suo superyacht da 500 milioni di sterline, Solaris, è stato rintracciato in Montenegro. C'è chi ipotizza che Abramovich si trovi in ​​Israele - di cui ha la cittadinanza dal 2018 -, dove possiede una villa da 65 milioni di sterline a Herzliya e un terreno fuori dalla capitale Tel Aviv. Potrebbe essere anche in Portogallo, di cui Abramovich ha acquisito la cittadinanza nel 2021.

