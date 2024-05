Corona, il figlio Carlos spiazza: «Ecco a chi voglio più bene tra mamma e papà». E spiega il motivo

Carlos, 21 anni, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, è la fotocopia del papà. Da quando il matrimonio tra l'ex re dei paparazzi e la supermodella è giunto al capolinea (durato dal 2001 al 2007) la famiglia cuore non c'è più. E adesso Corona sta per diventare papà bis: la sua fidanzata Sara Barbieri è incinta. Ora che il vento ha scacciato le nuvole tra Carlos e l'ex re dei paparazzi procede tutto per il meglio. Ospite a Gurulandia, Carlos ha anche rivelato che tipo di padre è Corona.

Le parole di Carlos Corona

«Una delle mie prime parole è stata papà però penso di volere più bene a mia mamma - ha spiegato Carlos Corona a Gurulandia -.

Perché con la mamma ho un altro tipo di rapporto. A mio padre voglio tantissimo bene però lei è più dolce, tranquilla e accondiscendente. Con lei faccio come voglio. Con mio padre devo stare più concentrato».

Il figlio di Fabrizio Corona ha aggiunto: «Mio padre lavora quasi 24 ore su 24, dorme proprio perché deve. Il lavoro per lui è un rifugio e lo è stato soprattutto in carcere. Lui però adesso dovrebbe fare anche altre cose magari dedicarsi anche alle cose che gli piacciono. L'ho vissuto ma non con costanza, quando c'era però sentivo la sua presenza. Mi ha sempre fatto tante cose. Mi ha portato in tanti posti e a me piaceva uscire con lui. Il padre che mi dà le regole lo sto vivendo ultimamente. Lui vuole darmi un'organizzazione nella vita perché io sono un po' pigro».

Il carattere di Carlos Corona

Carlos Corona, 21 anni, è il figlio di Nina Moric e Fabrizio. Il 21enne caratterialmente si descrive come una persona introversa. «Io faccio fatica a chiedere aiuto alle persone perché tengo tutto dentro e sono molto introverso - ha spiegato -. Dovrei imparare a lasciarmi andare e essere più spontaneo. Spero di migliorare e diventare una persona più spigliata. Poi sono troppo severo con me stesso».