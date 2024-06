Vuelle, il ritorno di Sacripanti tra applausi e cori: «Una questione d'affetto, questa è casa»

PESARO - E' un ritorno al futuro quello di Pino Sacripanti alla Vuelle. Presentazione in Comune e in comune. Il trait d'union necessario ed emblematico: perché la Victoria Libertas è Pesaro e Pesaro è la Victoria Libertas. Per questo in un colpo solo oggi è stato presentato il nuovo allenatore - un gradito ritorno una quindicina di anni dopo -, che avrà anche la carica di nuovo manovratore del mercato biancorosso, è il nuovo cda eletto alcune settimane fa con il nuovo presidente Valli. Un pieno di novità, insomma, come chiesto da più parti per voltare pagina e ripartire. «La Vuelle? Prima di tutto una scelta d'affetto, di cuore, sono sempre rimasto legato a Pesaro» la premessa del nuovo coach, con la sciarpa della Vuelle subito al collo nonostante la temperatura elevata (in tutti i sensi).