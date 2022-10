Overtime a Macerata, ovazione per Roberto Mancini. E lui cita Michele Scarponi

MACERATA- Bagno di folla al Festival Overtime, celebrato all'Arena Sferisterio di Macerata, per il Commisario tecnico della Nazionale Roberto Mancini che si è lasciato andare ad una dichiarazione sui prossimi mondiali: «Il prossimo mese per gli italiani non sarà semplice, vedere i Mondiali senza l’Italia sarà durissima. Lo è in modo particolare per me e lo staff tecnico, forse meno per i calciatori che hanno ripreso a giocare e hanno smaltito in parte questa delusione». E poi una citazione per l'amico Michele Scarponi: «E' stato un mio amico, un grande campione delle due ruote, è rimasto nel cuore di tutti noi».