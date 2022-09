FANO L’Alma vive un mercoledì da leoni, confermandosi ammazzagrandi. Stavolta a lasciarci le penne nella sua tana è il Trastevere, presentatosi a Fano col primato in tasca oltre che indicato come uno dei principali candidati alla promozione. Ne è uscito sconfitto, al termine di una sfida ad alta intensità in cui la squadra di mister Mosconi si è fatta nel complesso preferire ai rivali.