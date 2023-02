Da Pesaro a Torino per un sogno, tifosi della Vuelle caldissimi sugli spalti

Una lunga carovana biancorossa, quasi 500 chilometri di passione. Sono quelli che separano Pesaro da Torino, dove la Carpegna Prosciutto Vuelle si gioca con la Germani Brescia l'accesso alla finale di Coppa Italia di basket. La vittoria di mercoledì sera contro Varese (ma anche l'inatteso exploit proprio di Brescia che ha eliminato l'Armani Milano) ha acceso una passione mai sopita (come dimostrano i quasi 10mila della Vitrifrigo Arena contro la Virtus a dicembre) ed innescato l'ennesimo esodo dei tifosi legato alla Coppa Italia. E se non ci saranno pullman che problema c'è? Le "convocazioni" per organizzare auto e mini bus rendono roventi parecchie chat pesaresi.