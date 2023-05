Sei candidati alla conquista del Comune di Ancona. Ecco chi sono

ANCONA - Sono 18 le liste che si presentano al voto per il comune di Ancona, in occasione delle elezioni per il sindaco. Ida Simonella (Centrosinistra) è sostenuto da Ancona Diamoci del Noi, Ancona Futura, Azione - Italia Viva - Calenda, Centristi X Ancona-Ancona Popolare, Partito Democratico, Partito Repubblicano Italiano-Repubblicani Europei mentre Daniele Silvetti (Centrodestra) è appoggiato da Ancona Protagonista, Civitas Civici Salvi per Ancona, Forza Italia-Civici Ancona, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Lega Salvini, Rinasci Ancona Civici e Solidali, Unione di centro (Udc). Enrico Sparapani si presenta con il Movimento 5 Stelle, Francesco Rubini Filogna con Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta, Marco Battino con Ripartiamo Dai Giovani e Roberto Rubegni con Europa Verde.