Valentino Rossi autografa il murale che il Comune di Tavullia gli ha dedicato

TAVULLIA - “Vale​, To be a Rock” è un progetto che unisce arte e sport per celebrare una delle icone indiscusse del motociclismo mondiale attraverso la realizzazione di un murale realizzato a Tavullia. Wallabe Urban Art è stata incaricata per progettare l’iniziativa di arte urbana, promossa e sostenuta dal Comune di Tavullia. A realizzarla, sulla parete di un edificio nel cuore del paese di Tavullia, uno degli street artist italiani più noti: Andrea Buglisi. Oggi l’inaugurazione alla presenza dello stesso campione del motociclismo mondiale che è salito sul mezzo meccanico per aggiungere la sua firma a quella dell’artista.