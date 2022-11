Senigallia, danni per la mareggiata: porto chiuso, il fiume Misa osservato speciale

SENIGALLIA - Il sindaco Massimo Olivetti ha deciso questa mattina (martedì 22 novembre) di chiudere precauzionalmente le scuole e i centri sociali, vista l'allerta meteo che indicava particolari criticità lungo la costa per pioggia e vento. A Senigallia il fiume Misa è sempre stato monitorato, la situazione è sotto controllo, ma danni invece si sono avuti sulla costa. In zona porto le onde hanno superato gli scogli di protezione invadendo la camminata e trascinando detriti sull'asfalto. Per precauzione una parte del porto è stata chiusa.