PORTO SANT'ELPIDIO - Annunciato l'arrivo a stretto giro dell'assessore regionale Stefano Aguzzi per una valutazione della situazione. Situazione che comunque, grazie al sole che oggi è tornato a splendere, è in via di normalizzazione anche se restano i danni concentrati nella zona del Borgo Marinario e via Austria. Garage e scantinati allagati e pieni di ghiaccio.