Perizoma invisibile nella piscina con i bambini, il video finisce su TikTok con la domanda: «È appropriato?»

Un costume succinto, color carne, modello perizoma, fin troppo sgambato per essere indossato in una piscina pubblica, molto frequentata anche dai bambini. In un video diffuso su TikTok da Kim Stram si vede una giovane donna, che si gode il bagno in un'affollata piscina con il suo costume. Quando la donna si allontana dalla telecamera dello smartphone che sta girando il tiktoker, il perizoma color carne, quasi invisibile a distanza, diventa visibile e mette in mostra tutte le forme della donna che lo indossa, accompagnata da un ragazzo con occhiali da sole.

Il dilemma sul costume

«È appropriato per un parco acquatico per famiglie, o no?» scrive Kim su TikTok. E ancora. «Pensieri?! Non credo sia appropriato che ci siano bambini intorno a lei, ma è bellissima!». E non mancano i commenti. «La gente continua a dire che ci sono bambini in giro ma ai bambini non importa. Le donne sono solo preoccupate che i loro mariti guardino», mentre alcuni sottolineano il comportamento della donna che avrebbe dovuto rispettare le altre famiglie e vestirsi di conseguenza. «Si chiama avere rispetto per gli altri e la loro famiglia, questo mondo non ce l'ha più», si legge ancora tra i commenti.

