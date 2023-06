Macerata-Loreto, migliaia di pellegrini in cammino pregano per la pace e per il Papa

MACERATA - La pace in Ucraina. Gli alluvionati. La salute del Papa di cui ieri sera è mancata la telefonata ma non il suo pensiero rivolto ai pellegrini. Queste le intenzioni di preghiera con cui ieri sera sono partiti i pellegrini dallo stadio Helvia Recina a Loreto. In migliaia in cammino per tutta la notte per la 45esima edizione del pellegrinaggio. In testa al serpentone la croce di legno e l’inossidabile don Giancarlo Vecerrica, ideatore del cammino di fede, diventato simbolo della condivisione di questo percorso. «Possiamo diventare tutti pellegrini nella storia».