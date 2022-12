Omicidio Rosina, la sentenza

Il pm Vincenzo Carusi aveva chiesto tre ergastoli (con isolamento diurno per 18 mesi per Arianna, 10 mesi per Enea e 6 mesi per Enrico) per i reati contestati a vario titolo di omicidio (in cui è confluito il reato di maltrattamenti), simulazione di reato, violenza privata riqualificata in rapina e induzione a non rendere dichiarazioni. La Corte, presieduta da Andrea Belli, ha condannato all'ergastolo Enea Simonetti e a due anni per simulazione di reato Enrico e Arianna Orazi. Quest'ultima è stata anche scarcerata. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni