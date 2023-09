San Severino, funerale di Moreno Castelletti con il rombo di motori dei Black Scorpions

SAN SEVERINO - Oggi il funerale a San Severino di Moreno Castelletti, 33 anni, residente nella frazione Parolito, morto sul colpo in un incidente in moto sulla Valnerina. Era padre di un bimbo. Prima della benedizione la cognata Dalila, sorella della compagna di Moreno, ha letto l’elogio funebre: «Me l’avevi chiesto per scherzo un paio di mesi fa, ma non pensavo che avrei dovuto farlo per davvero – esordisce commossa -. Quando eri con noi ci contagiavi con la tua allegria. Passavi sempre a Cusiano (frazione di San Severino, ndr) per un saluto e soprattutto – conclude con le lacrime agli occhi - amavi sopra ogni cosa Alice e il tuo bimbo. Ci mancherai tantissimo».