Michele Gironella morto a 25 anni, strazio al funerale

MACERATA - Il sorriso spontaneo, aperto e contagioso, sempre stampato sul suo volto, più forte della tristezza dell’ultimo saluto a Michele Gironella. In tanti hanno voluto partecipare al funerale che si è svolto questo pomeriggio al campo sportivo di Villa Potenza, affollato sia in tribuna che in campo, del 25enne morto per un malore fatale lo scorso 17 agosto, mentre era in vacanza in Perù con la fidanzata.