Mareggiata a Fano, danni su tutto il lungomare. Le onde assediano la ferrovia

FANO - La notte di vento forte ha creato danni in tutto il lungomare fanese: Le spiagge dell’Arzilla, dei Talenti, il Beach village ed Animalido invase dall’acqua del mare e del torrente ormai le onde assediano la ferrovia. Strutture a rischio per la prima vera mareggiata d’autunno. Non va meglio a sassonia dove le mareggiate sono arrivate in strada