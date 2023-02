I Maneskin in giro per Pesaro: selfie e video

PESARO - Della cena da Pasqualon (storica osteria pesarese nel cuore della città, in piazza del Popolo) di Victoria e Thomas si sa più o meno tutto. A quell'ora, con Pesaro avvolta dalla nebbia che manco Londra nei suoi giorni migliori, un tasso di uggiosità da fare invidia al Mogol più ispirato, i camerieri del ristorante non li avevano neppure riconosciuti. Anche perché, diciamocelo, dopo mesi di concerti in tutto il mondo tutto ti aspetti tranne che la band italiana più premiata venga a mangiare i passatelli con i funghi piuttosto che una Rossini. Si sa di meno, invece, del pranzo terminato poco da Gibas (ristorante di pregio su San Bartolo con vista mozzafiato sul mare) o dell'incontro da Victoria, con completo leopardato ormai d'ordinanza, con Silvana Ratti, la signora indiscussa della moda pesarese e titolare della boutique di lusso in via Rossini. Quello che è certo è che Victoria si è concessa a tutti i fan inonando i social pesaresi di selfie con lei tra viale Trieste (alloggiavano al Nautilus) e via Branca, la voia dello struscio pesarese.