Auto fuori strada a Tavullia, morta donna di 35 anni. Giallo sull'incidente: il ritrovamento avvenuto 10 ore dopo

TAVULLIA Una donna di 35 anni è stata trovata morta all'interno di un'auto finita fuori strada, sul greto del fiume Tavollo, nella campagna tra Tavullia e San Giovanni in Marignano. Le generalità non sono state rese ancora note dai carabinieri. La macchina non era intestata alla giovane che dovrebbe risiedere nel comune in cui risiede Valentino Rossi. Il ritrovamento è avvenuto in tarda serata ma, secondo i primi rilievi, grazie ad alcune immagini carpite dalle telecamere di sicurezza della zona, l'incidente causato forse da un malore sarebbe avvenuto addirittura all'alba.