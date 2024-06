SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Terribile incidente in serata sulla circonvallazione di San Giovanni, tra via Garibaldi e via Perugia. Coinvolte due auto, una Golf e una Punto, 4 feriti portati poi in ospedale a Cesena. Il tratto è stato momentaneamente chiuso per permettere agli operatori sanitari di intervenire e alle forze dell'ordine di fare i rilievi del caso. Sul posto tre ambulanze e una automedica, due pattuglie dei carabinieri di Cattolica.