Camion avvolto dalle fiamme in autostrada: A14 chiusa dal casello di Pesaro

PESARO - Camion a fuoco in autostrada: A14 bloccata in direzione nord. Un'alta colonna di fumo si è solleva all'altezza del tratto autostradale che passa all'altezza del Boncio. Sul posto due camionette dei vigili del fuoco. Al momento il traffico risulta completamente fermo. Uscita obbligatoria al casello di Pesaro.

Rogo per autocombustione

Dai primi rilievi l'incidendio sarebbe avvenuto per autocombustione, quindi non avrebbe coinvolto altri mezzi. Tutto è successo in breve tempo visto che, nei precedenti svincoli autostradali, veniva segnalato solo un pericolo fumo. In linea d'aria l'incendio, che ha ridotto in breve tempo il camion a una palla infuocata, è avvenuto tra via Boncio e via Tre Ponti (che costeggiano il tratto di A14).