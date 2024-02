Guinza, l'attesa è finita: consegnati oggi all’appaltatore i lavori per l’apertura al traffico della galleria

MERCATELLO - Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato oggi all’appaltatore i lavori per l’apertura al traffico della galleria “Guinza”, tra i comuni di Mercatello sul Metauro e San Giustino, in provincia di Perugia, nell’ambito delle opere previste per il completamento dell’itinerario E78 Grosseto-Fano.

Alla consegna sono intervenuti tra gli altri il Commissario Straordinario di Governo per la E78 Massimo Simonini, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore ai Lavori Pubblici della Regione Marche Francesco Baldelli, l’assessore ai Lavori Pubblici della Regione Umbria Enrico Melasecche Germini, il responsabile Nuove Opere Anas Marche Vincenzo Catone e i sindaci del territorio.