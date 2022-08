Quando Mikhail Gorbaciov venne nelle Marche per firmare la Carta della Terra

Mikhail Gorbaciov, l' ex presidente dell'Urss, morto ieri a 91 anni, fu ospite nelle Marche nel 2001: venne nel 2001 per firmare e presentare a Urbino la Carta della Terra, in qualità di presidente del network Green Cross International. «La sfida ecologica rappresenta il punto più importante nell'ordine del giorno del XXI secolo» disse spieganod la spinta al cambiamento e le difficoltà che accompagnarono la sua Perestrojka, il nuovo corso dell'Unione Sovietica. Gorby era già uscito dalla scena politica e in quel periodo si era dedicato ai temi dell'ambiente. «Se non saremo in grado di affrontare la sfida ecologica adeguatamente - aveva ammonito - molto della nostra vita perderà di significato».