Ciao Sofia, angelo di 16 anni strappata alla vita da un tumore

PESARO Una folla incredibile per l'addio a Sofia, la ragazzina di 16 anni, bellissima e solare, studentessa liceale, morta a causa di un tumore. La cerimonia si è svolta sul campo da calcio di Loreto proprio per permettere la più ampia partecipazione possibile, compresa quella degli scout, i bersaglieri, i compagni di scuola, amici e parenti. In tanti la conoscevano, in tanti hanno condiviso con la famiglia quel percorso accidentato, lungo poco più di un anno, dove lo strazio si è alternato, fino alla fine, alla speranza e dove la fede arriva a sorreggere anche nell'ora più buia.