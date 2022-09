Il funerale del piccolo Mattia Luconi nella chiesa di Barbara

SENIGALLIA - Una folla commossa si è riunita attorno ai familiari del piccolo Mattia Luconi . Tre Comuni in lutto cittadino per i funerali del piccolo a Barbara , mentre ieri in forma privata ad Arcevia si è svolta la cerimonia funebre per Michele Bomprezzi, fratello dell'ex sindaco Andrea Bomprezzi. Don Paolo Montesi nell'omelia, con la voce rotta dalla commozione ha il bimbo, vittima dell'alluvione: «Mattia insegnaci a vivere nella gioia e nell'amore. Aiutaci a vivere lo stupore con cui guardavi le candele accese in chiesa, che incanta lo sguardo dei bambini. Perdonami se le prime volte ti guardavo un pò accigliato, una parte le accendevi, a volte le gettavi a terra. Mi sentivo disturbato nel silenzio della chiesa, ti chiedo scusa, perché noi potessimo recuperare stupore vita e non osare tutto per scontato»